Стилист назвал спорный тренд этого сезона

Российский стилист Александр Рогов назвал брюки-капри трендом этого сезона. Как передает Day.Az, об этом эксперт написал в Telegram-канале.

Александр Рогов рекомендовал обратить внимание на брюки-капри, которые вновь стали актуальными. Стилист заявил, что это "очень спорный предмет гардероба, но жутко модный". По словам эксперта, чтобы носить эту модель штанов, нужны идеальная фигура и длинные ноги.

В феврале Александр Рогов показал аксессуар почти за миллион рублей. Стилист выложил фотографии, на которых предстал в белой футболке, молочном худи на молнии, темно-коричневых брюках, сером пальто и белых кроссовках. Завершением наряда стала черная кожаная сумка Balenciaga с подвесками и фурнитурой из состаренного серебра, которая стоит 989 811 рублей.