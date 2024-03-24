Стилист Рогов призвал носить прозрачные юбки

Российский стилист Александр Рогов в Telegram призвал россиянок носить прозрачные юбки, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам специалиста, в наступившем году популярными станут упомянутые предметы гардероба из кружева. "Носите с длинными футболками, кожаными куртками и объемными жакетами!" - посоветовал он.

Свои слова эксперт проиллюстрировал снимками манекенщиц, которые примерили черные, белые и цветные кружевные юбки разного кроя и длины. Модели сочетали изделия с кожаными куртками, свитерами, оверсайз-футболками и пиджаками.