19 марта 2024

19 марта 2024 11:12

Стилисты назвали визуально старящие джинсы

Стилисты Йения Эрнандес Фонсека и Джеффри Ампратвум назвали визуально старящие джинсы. Соответствующий материал появился на сайте издания Best Life, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так, в первую очередь эксперты отметили модели с узкими штанинами и укороченные скинни. Вместо них они посоветовали присмотреться к вариантам свободного кроя с чуть зауженным низом.

Кроме того, прибавить несколько лет могут джинсы с очень высокой талией, обилием декоративных элементов и потертостями. Вдобавок специалисты выделили модели фасона boyfriends. "Не на всех хорошо смотрятся такие джинсы. Альтернатива в 2024 году - джинсы dad. Их непринужденный крой и удобная посадка идеально контрастируют с более собранным верхом, например, твидовым или кожаным пиджаком", - пояснила Фонсека.

Также собеседники издания призвали отказаться от светло-голубых вариантов, слишком узких в бедрах и капри. Помимо этого, они порекомендовали при покупке джинсов всегда обращать внимание на свой размер. "Длинный внутренний шов может привести к тому, что вы споткнетесь во время ходьбы. Ткань будет заползать в заднюю часть кроссовок", - предупредил Ампратвум.


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