Стилист назвала самые модные сумки в весенне-летнем сезоне



Старший редактор моды Lamoda в разговоре с "Газетой.Ru" заявила, что во всех коллекциях весна-лето 2024 чувствовалось влияние Джейн Биркин. Также глобальный переход от лаконичных моделей к более эффектным и ярким - инкрустированные кристаллами, огромные тоуты или, наоборот, сверх непрактичные мини-сумочки, передает Day.Az.

"Тихая роскошь по-прежнему занимает важное место в коллекциях весна-лето 2024, но многие дизайнеры возвращаются к китчевым и бросающимся в глаза аксессуарам без намека на скромность. Например, на показе Schiaparelli сумки были украшены золотыми наручными часами, цепочками и браслетами. Все эти изделия и правда напоминают предметы ювелирного искусства или качественное бижу. Не сомневаемся, что и вы зажмуритесь от этого блеска (и удовольствия) и выберете свою самую любимую сумку на весну", - начал эксперт.

Она также отметила, что в весенне-летнем сезоне будут актуальны клатчи-конверты.

"Оттенок бургунди был главным в 2023 году, а в 2024, благодаря Gucci, Alexander McQueen, Valentino и другим модным домам, красных тонов стало еще больше! До сумочек этот цветной бум также дошел, глаза уже разбегаются от многообразия: огненный перец чили, томат и не только", - отметила стилист.

Концепция сумок-корзин для весны, по мнению Юлии Мануковой, не новаторская, но модели из плетеной ткани на этот раз встречаются на подиумах чаще, чем когда-либо.

"Это и привычные корзинки, и словно связанные мешки с веревочной текстурой. Редакторы и стилисты рекомендуют носить такие с офисной одеждой или лаконичной униформой: джинсы + белая рубашка", - рассказала эксперт.

Еще несколько трендов лета, как отметила стилист, сумки с карманами, напоминающие брюки-карго, миниатюрные сумочки, и модели на толстых цепочках.

"Сферические" круглые сумки были популярны в прошлом сезоне настолько, что дизайнеры решили повторить и предложили что-то похожее на весну. Это и овальные модели как у Isabel Marant и Hermès, и компактные круглые сумки в духе Ralph Lauren и Louis Vuitton. И в заключение - огромные сумки, в которых можно уместить целую жизнь, а именно: лэптоп, косметику, сменку для офиса, несколько телефонов и что-нибудь еще", - заключила она.