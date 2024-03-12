Браслет Balenciaga в виде скотча стал предметом насмешек в сети

Французский люксовый бренд Balenciaga представил необычный аксессуар и подвергся насмешкам в сети. Соответствующая публикация появилась на сайте издания Independent, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты обратили внимание на видео, размещенное в TikTok-аккаунте модного блога Highsnobiety. Авторы ролика показали на камеру браслет в виде скотча из новой коллекции осень-зима 2024-2025, на котором присутствует название марки.

Многие пользователи сети удивились, что креативный директор бренда Демна Гвасалия превратил обычный бытовой предмет в стильный аксессуар, и стали шутить по этому поводу в комментариях. "Богатые люди так сильно хотят чувствовать себя бедными", "Balenciaga просто каждый год предоставляет людям ящик с мусором", "Я только что купил скотч, но от небольшого независимого бренда Scotch", "Я думал, что это шутка, пока не увидел на нем Balenciaga", "Клянусь, весь этот бренд - просто одна большая шутка", - высказывались они.