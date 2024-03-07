70-летний врач стала манекенщицей на Неделе моды в Париже

Пожилая блогерша и врач Цинь Хуэйлань из Шанхая, Китай, стала манекенщицей на Неделе моды в Париже. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

70-летняя медработница вышла на подиум в рамках показа итальянского бренда Miu Miu. Она предстала перед зрителями в сером пальто ниже колена, украшенном серебристыми металлическими цветами. Кроме того, модель надела черный шарф, массивные перчатки и остроносые туфли на невысоком каблуке.

"До этого момента я была только врачом для своих пациентов. Кто бы мог подумать, что в 70 лет я буду стоять на подиуме?" - указала в подписи к посту Хуэйлань.