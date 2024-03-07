7 марта 2024

7 марта 2024 11:21

70-летний врач стала манекенщицей на Неделе моды в Париже

Пожилая блогерша и врач Цинь Хуэйлань из Шанхая, Китай, стала манекенщицей на Неделе моды в Париже. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

70-летняя медработница вышла на подиум в рамках показа итальянского бренда Miu Miu. Она предстала перед зрителями в сером пальто ниже колена, украшенном серебристыми металлическими цветами. Кроме того, модель надела черный шарф, массивные перчатки и остроносые туфли на невысоком каблуке.

"До этого момента я была только врачом для своих пациентов. Кто бы мог подумать, что в 70 лет я буду стоять на подиуме?" - указала в подписи к посту Хуэйлань.


Просмотров: 131

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

10 октября 2023 09:20

  • 2 475
5 самых модных принтов осени-2023

Мода

20 февраля 2023 11:27

  • 7 683
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 6 821
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 2022 11:49

  • 7 153
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 2022 10:04

  • 6 728
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 2022 11:19

  • 7 699
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 2022 09:20

  • 7 222
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 2022 11:15

  • 6 344
Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Мода

13 июля 2022 12:07

  • 6 794
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО

Мода

7 июля 2022 18:42

  • 6 822
Неправильно спать и носить хвост: 6 неочевидных ошибок, которые крадут красоту волос