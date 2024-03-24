24 марта 2024

24 марта 2024 11:25

Стиль ботаников стал модным в 2024 году

Стиль ботаников стал актуален в 2024 году. Соответствующий материал публикует популярный портал Who What Wear, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Речь идет об эстетике geek chic ("гик шик"), который подразумевает сочетание популярной среди гиков одежды и предметов гардероба в стиле "офисной сирены". Последний тренд, основной акцент в котором делается на женственности и сексуальности силуэта, также стал актуален в текущем сезоне.

Модные редакторы отмечают, что geek chic все же делает упор на нарочитую скромность, поэтому в составлении нарядов дизайнеры ориентируются на более базовые вещи. Среди них, к примеру, юбки-карандаши длины миди, закрывающие колени, свободные блузки, классические брюки с завышенной линией талии, а также жилеты, водолазки и кофты с круглым вырезом.

Кроме того, дизайнеры начали обращаться к более практичным тканям, в том числе шерсти, кашемиру и хлопку, отказываясь при этом от прозрачных материалов и кружева. Вдобавок в обиход вошли базовые цвета: черный, белый, темно-синий, серый и коричневый. "Очки, которые раньше носили ботаники, скоро будут у всех модниц", - заключают эксперты.


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