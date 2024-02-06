6 февраля 2024

6 февраля 2024 11:21

Стилист назвала самые модные джинсы 2024 года

Стилист и дизайнер Юлия Логвинова назвала россиянкам самые модные джинсы 2024 года. Соответствующий материал публикует издание "Metro Москва", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Собеседница издания рассказала, что в нынешнем году популярными станут брюки из денима в сером цвете. По ее словам, данный оттенок смотрится дорого и благородно, а также сочетается со всеми цветами.

При этом специалистка посоветовала выбирать модели джинсов классической длины с высокой или средней посадкой. Логвинова также уточнила, что силуэт изделия может быть прямым, широким или клеш. "Избегайте заниженной талии и укороченных штанин, это визуально скрадывает длину ног, а значит, вы будете казаться приземистее", - продолжила она.

Среди прочего, стилистка порекомендовала носить упомянутый предмет гардероба с жакетом или пиджаком, топом, клетчатой фланелевой рубашкой или пушистым свитером оверсайз.

"Что касается обуви, для серых джинсов практически нет противопоказаний. Все зависит от того, куда вы идете и какой образ хотите создать. Классические лодочки на шпильке, кроссовки, мокасины, сапоги, челси, грубые ботинки, открытые летние босоножки - выбирайте то, что хочется именно вам", - заключила Логвинова.


Просмотров: 171

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

10 октября 2023 09:20

  • 2 161
5 самых модных принтов осени-2023

Мода

20 февраля 2023 11:27

  • 7 360
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 6 504
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 2022 11:49

  • 6 842
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 2022 10:04

  • 6 427
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 2022 11:19

  • 7 356
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 2022 09:20

  • 6 921
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 2022 11:15

  • 6 040
Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Мода

13 июля 2022 12:07

  • 6 491
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО

Мода

7 июля 2022 18:42

  • 6 499
Неправильно спать и носить хвост: 6 неочевидных ошибок, которые крадут красоту волос