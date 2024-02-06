Стилист назвала самые модные джинсы 2024 года

Стилист и дизайнер Юлия Логвинова назвала россиянкам самые модные джинсы 2024 года. Соответствующий материал публикует издание "Metro Москва", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Собеседница издания рассказала, что в нынешнем году популярными станут брюки из денима в сером цвете. По ее словам, данный оттенок смотрится дорого и благородно, а также сочетается со всеми цветами.

При этом специалистка посоветовала выбирать модели джинсов классической длины с высокой или средней посадкой. Логвинова также уточнила, что силуэт изделия может быть прямым, широким или клеш. "Избегайте заниженной талии и укороченных штанин, это визуально скрадывает длину ног, а значит, вы будете казаться приземистее", - продолжила она.

Среди прочего, стилистка порекомендовала носить упомянутый предмет гардероба с жакетом или пиджаком, топом, клетчатой фланелевой рубашкой или пушистым свитером оверсайз.

"Что касается обуви, для серых джинсов практически нет противопоказаний. Все зависит от того, куда вы идете и какой образ хотите создать. Классические лодочки на шпильке, кроссовки, мокасины, сапоги, челси, грубые ботинки, открытые летние босоножки - выбирайте то, что хочется именно вам", - заключила Логвинова.