Эффективность стрижки горячими ножницами

О возможной опасности стрижки горячими ножницами предупредил в разговоре с "Мослентой" топ-стилист Иван Субота. Он напомнил, что такая техника стрижки была особенно популярна в 2010-х годах, и объяснил, почему сегодня ажиотаж вокруг нее стал меньше, передает Day.Az.

Такая стрижка выполняется специальными керамическими ножницами при температуре 180 градусов. Во время процедуры в месте среза под воздействием температуры кератиновая оболочка волоса плавится, в результате чего происходит запаивание кончика. Когда процедура только появилась, она обещала решить вопрос сеченых концов.

"По опыту могу сказать, что проблему это не решает. Особенно если клиент хочет отрастить длинные волосы. Лучше уделить внимание правильно подобранному уходу", - заявил эксперт.

Тем, кто все же решит прибегнуть к стрижке горячими ножницами, стоит внимательно отнестись к диагностике волос перед стрижкой и к тому, чтобы мастер учитывал выставляемую на ножницах температуру, предупредил Субота. Повышенная температура, по его словам, может наоборот спровоцировать еще больший процесс сечения кончиков.

Процедура будет бессмысленна для тех, кто использует горячие инструменты для укладки, добавил стилист.