4 железных правила выбора зимней обуви, о которых никому нельзя забывать

С высоты большого опыта в шоппинге (в том числе довольно негативного) искренне посоветуем: не ведись на обещания производителей о чудо-свойствах обуви! Будь хитрее: проверь покупку по всем параметрам, чтобы точно не ошибиться. И мы подскажем, на какие детали смотреть!
Подбор гардероба на период морозов - нелегкое занятие. Сама посуди, одежде необходимо защищать нас от холодного ветра, а от обуви вообще требуется соблюдение целого ряда требований. К тому же желательно, чтобы купленная пара сапог или ботинок прослужила хотя бы целый сезон, если не больше. Поэтому важно учитывать не только актуальность той или иной модели, но и материалы подошвы, верхнего слоя, а также особенности погоды твоего города. Да-да, как ты уже поняла, к приобретению зимней обуви нужно подойти со всей серьёзностью!
Высота и размер
Зимой (особенно для повседневной носки) рекомендуем отдать предпочтение более высоким моделям обуви: сапоги и полусапоги, ботинки. Например, в низких уггах (при всех их термоустойчивых качествах) может быть прохладно. Они точно будут удобны тем, кто не проходит марафон с сугробами и лужами, идя на работу. Конечно, мы не настаиваем на ботфортах (все-таки эта конкретная модель - не самый универсальный выбор), а вот от сапог до колена не отказывайся.
Основной материал
У натуральной кожи, несомненно, масса преимуществ: она стойко переносит низкие градусы, обеспечивает естественную циркуляцию воздуха (стопам не жарко), устойчива к влаге. За счёт всех этих "плюшек" кожа и прослужит дольше на пару лет. Весомое преимущество! Искусственная кожа таким уровнем долгожительства похвастаться не может: она трескается от низкого градуса, зато ухаживать за ней легче. Тут уж выбор за тобой.
Замша и нубук, безусловно, выглядят красиво, но не очень универсальны. Первый материал пропускает воду, тяжело отстирывается от грязи и портится от чрезмерной влаги, а второй не переживёт снег и дождь, поэтому такая обувь больше подходят для сухого периода года. В общем, лучше отложить ботинки из нубука или сапоги из замши до весны и не рисковать своим здоровьем и кошельком.
Утеплитель
Если ты понимаешь, что в суровую погоду не сможешь остаться дома (эх, а хотелось бы!), то тебе не обойтись без плотной подкладки в обуви. Обрати внимание на натуральную овчину - это один из самых тёплых материалов. Искусственная, к сожалению, намного уступает в этом качестве. При покупке новой обуви внимательно проверь длину и густоту ворса: именно от этих параметров зависит его термоустойчивость.
Материал и толщина подошвы
Советуем быть максимально избирательными при выборе подошвы: она должна не пропускать грязь, снег, холод и не скользить. Жительницам особо холодных регионов лучше избегать полиуретана, плохо переносящего низкие температуры. Поливинилхлорид (или ПВХ) стойко выдерживает жуткую слякоть и реагенты, но ему страшен гололед. Будь предельно осторожна на льду! Наверняка ты не хочешь упасть посреди улицы, поэтому отдай предпочтение резине. Именно она, в отличие от всех остальных материалов, обладает цепким свойством.
Несмотря на толстую подкладку, в низкой обуви твоей стопе будет холодно, поэтому подошва должна быть достаточно высокой (от одного сантиметра). А от её рельефности зависит цепкость. Согласны, правил не мало, но они не так уж сложны.