4 железных правила выбора зимней обуви, о которых никому нельзя забывать

С высоты большого опыта в шоппинге (в том числе довольно негативного) искренне посоветуем: не ведись на обещания производителей о чудо-свойствах обуви! Будь хитрее: проверь покупку по всем параметрам, чтобы точно не ошибиться. И мы подскажем, на какие детали смотреть!

Подбор гардероба на период морозов - нелегкое занятие. Сама посуди, одежде необходимо защищать нас от холодного ветра, а от обуви вообще требуется соблюдение целого ряда требований. К тому же желательно, чтобы купленная пара сапог или ботинок прослужила хотя бы целый сезон, если не больше. Поэтому важно учитывать не только актуальность той или иной модели, но и материалы подошвы, верхнего слоя, а также особенности погоды твоего города. Да-да, как ты уже поняла, к приобретению зимней обуви нужно подойти со всей серьёзностью!

Зимой (особенно для повседневной носки) рекомендуем отдать предпочтение более высоким моделям обуви: сапоги и полусапоги, ботинки. Например, в низких уггах (при всех их термоустойчивых качествах) может быть прохладно. Они точно будут удобны тем, кто не проходит марафон с сугробами и лужами, идя на работу. Конечно, мы не настаиваем на ботфортах (все-таки эта конкретная модель - не самый универсальный выбор), а вот от сапог до колена не отказывайся.

Основной материал

У натуральной кожи, несомненно, масса преимуществ: она стойко переносит низкие градусы, обеспечивает естественную циркуляцию воздуха (стопам не жарко), устойчива к влаге. За счёт всех этих "плюшек" кожа и прослужит дольше на пару лет. Весомое преимущество! Искусственная кожа таким уровнем долгожительства похвастаться не может: она трескается от низкого градуса, зато ухаживать за ней легче. Тут уж выбор за тобой.