Модная верхняя одежда на зиму

Модный эксперт Ольга Денега назвала россиянкам стильную верхнюю одежду на зиму. Как передает Day.Az, соответствующий материал публикует издание "Metro Москва".

По словам специалистки, самым подходящим вариантом для особого случая, в том числа похода в театр или на важную встречу, станет шуба из экомеха. "Там, где пуховик неуместен, на помощь приходит пальто из искусственного меха - оно добавляет женственности, а цепкий цвет усиливает яркость образа. Выбираем вариант в длине до середины икры. Это может быть модель на трех пуговицах с английским воротником или пальто-халат с запахом. В классическом образе с платьем рекомендую шубу накинуть на плечи, сочетать с туфлями-лодочками на голую ногу", - уточнила Денега.

Помимо этого, для повседневных образов в качестве альтернативы пуховику собеседница издания посоветовала выбирать короткую экошубу молочного или шоколадного оттенка. При этом разнообразить образ можно с помощью шапок, шарфов и перчаток интересных фактур и в ярких цветах.

"Если у вас уже есть повседневная шуба или просто хочется чего-то красочного, обратите внимание на броские модели, которые представлены во многих магазинах. Это может быть вариант с рисунком или же просто яркого цвета, например, розового или сиреневого", - подчеркнула эксперт.

В заключение Денега порекомендовала сочетать длинные модели шуб с сапогами, ботильонами или туфлями-лодочками. "С короткими шубами хорошо смотрятся грубоватые ботинки на массивной подошве. Однако настоятельно рекомендую избегать сочетания шубы и кроссовок. Это абсолютный антитренд", - подытожила она.