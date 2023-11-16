Как зимой выглядеть «дорого», не потратив много денег: 5 советов

С каждым разом утро становится всё более и более тёмным (хотя куда уже!), а это значит, что подготовку к зиме стоит ускорить.

Чаще всего энтузиазм, с которым мы начинаем составлять тёплые аутфиты, гаснет на моменте подсчётов стоимости всех необходимых свитеров, брюк, сапог и далее по списку. Вот и завершается наш квест "В этом сезоне я фэшэниста" где-то на стадии джинсов и базового свитера.

Но в этом году мы решили, что ситуацию надо кардинально менять. С помощью советов от стилистов соберём идеальные наряды, которые будут смотреться дорого, но на их покупку выделим лишь небольшую часть бюджета (впереди ещё траты на подарки к праздникам). Такие мы коварные! Ты с нами заодно?

Доверься вертикалям