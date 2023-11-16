Как зимой выглядеть «дорого», не потратив много денег: 5 советов

С каждым разом утро становится всё более и более тёмным (хотя куда уже!), а это значит, что подготовку к зиме стоит ускорить.
Чаще всего энтузиазм, с которым мы начинаем составлять тёплые аутфиты, гаснет на моменте подсчётов стоимости всех необходимых свитеров, брюк, сапог и далее по списку. Вот и завершается наш квест "В этом сезоне я фэшэниста" где-то на стадии джинсов и базового свитера.
Но в этом году мы решили, что ситуацию надо кардинально менять. С помощью советов от стилистов соберём идеальные наряды, которые будут смотреться дорого, но на их покупку выделим лишь небольшую часть бюджета (впереди ещё траты на подарки к праздникам). Такие мы коварные! Ты с нами заодно?
Доверься вертикалям
Если тебе бывает тяжело составить гармоничный look, а поход по магазинам регулярно превращается в наказание- не нервничай, спасти тебя могут... Вертикальные линии. Всё дело в том, что одежду прямого силуэта легко комбинировать с базовым трикотажем, пуховиками и пальто. Например, прямые джинсы-трубы сочетаются с любой курткой и джемпером - а значит, надо брать.
Разбавь базу
Прекрасно понимаем, что зимой вообще не хочется вылезать из трикотажных костюмов, однако в ближайшие месяцы погода иногда из жалости к нам будет радовать повышением градуса - а этим надо пользоваться. Поэтому обязательно добавь в гардероб хотя бы одну юбку и платье. Причём необязательно макси-варианты: в комбинации с высокими сапогами (и толстыми колготками) в миди будет комфортно.
Доверься классике
Представь свой идеальный "дорогой" наряд, а мы попробуем угадать: в голову сразу приходят образы в сдержанных молочно-тёмных оттенках - оно? Именно с ними у большинства ассоциируется люкс. Премиальная палитра (в духе "роскошь бутиков") по традиции состоит из бежевого, серого, чёрного, белого, голубого, (и внезапно) красных оттенков. Пользуемся!
Детали
"Небогатым" на цвета нарядам совсем не помешают яркие аксессуары. В частности, красная или розовая шапка пойдут на пользу монохромному образу. Можно выбрать и более минималистичные детали, например, тонкий ремешок-пояс (тренд сезона!). А ещё зима - время бархата, поэтому банты и повязки на голову из этого материала как никогда кстати. Вот увидишь, аутфит сразу заиграет по-новому!
Не забывай про уход
Трикотаж без катышек - залог успеха. Эту простую истину постоянно твердят и стилисты, и фэшн-блогеры, и мы. Правильная стирка и уход за одеждой помогут продлить ей жизнь, и необходимость покупать новый шарф каждый сезон исчезнет. И не стоит забывать про обувь! Ей тоже нужно уделять время хотя бы несколько раз в неделю: чистые ботинки и свежие угги займут у тебя 10 минут, а эффект на образ они произведут колоссальный.