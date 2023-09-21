C каким мысом носить ботильоны осенью-23

Ботильоны - важный маст-хэв для холодного сезона. И если раньше сезонные тренды жестко диктовали нам, какие модели заслуживают звание "самых модных", то в этом сезоне дизайнеры предлагают нам достаточно широкий выбор. Ниже рассказываем о трех модных вариантах ботильонов этой осени, среди которых вы точно найдете себе вариант по вкусу.

С острым мысом

Пожалуй, самая классическая форма, которая никогда не теряет своей актуальности. Ботильоны с острым мысом, вне зависимости от толщины и высоты каблука, всегда сделают ногу более изящной. Ширину голенища выбирайте исходя из того, с чем вы планируете носить ботильоны: облегающая ногу модель неприхотлива в стилизации и хорошо смотрится с джинсами разных фасонов, юбками и платьями. Впрочем, есть и более необычный вариант с широким верхом, как в коллекции Isabel Marant.

C круглым мысом

Круглый мыс тоже не теряет своей популярности: всю весну и лето мы носили такие балетки, а теперь пришло время ботильонов. В отличие от остроносых моделей, круглый мыс хорошо смотрится только в паре с широким устойчивым каблуком - в противном случае стопа будет выглядеть непропорционально. Впрочем, это скорее плюс, ведь в паре на каблуке такой формы можно будет долго ходить, не испытывая ни малейшего дискомфорта. Комбинируйте такие ботильоны с брюками или платьями, как на шоу Alaïa.

С квадратным мысом

Обувь с квадратным мысом ворвалась на модную арену несколько сезонов назад, мгновенно завоевав звание "самой модной". Этой осенью квадратный мыс - лишь одна из опций, впрочем, не утратившая своей актуальности. Здесь можно экспериментировать с высотой и толщиной каблука - отлично будет смотреться и широкий устойчивый каблук (любой высоты) и микро-шпилька kitten-heel. Носите такие ботильоны с брюками прямого кроя, как на показе Issey Miyake, с платьями, юбками и джинсами всех фасонов. Эта пара абсолютно универсальна.

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