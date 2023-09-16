Сама женственность: главный силуэт осени — «песочные часы»

Внепростые времена всегда возрастает запрос на конвенциональную женственность и понятную, универсальную для всех красоту. Именно поэтому после Второй мировой взлетела звезда Кристиана Диора, который предложил миру свой New Look - новую интерпретацию стиля французской belle epoque, "прекрасной эпохи". Подчеркнуто женственный силуэт "песочные часы" с пышной юбкой в форме бутона цветка и акцентированной талией определил моду на целое десятилетие вперед: только к 60-м модницы откажутся от него в пользу более простого и практичного силуэта-трапеции и мини-юбок. Идеалом дизайнера была "женщина-цветок" - хрупкая, изысканная и недосягаемо прекрасная. Женщина, которая будто ничего не знала о тяготах предшествовавших лет. Сегодня, в период очередной турбулентности, нам снова хочется чего-то такого же красивого в самом понятном смысле этого слова. Поэтому этот силуэт снова актуален - а свои вариации этого приема показали практически все известные бренды.

У "песочных часов" два основных критерия: объемные, округлые бедра и подчеркнутая тонкая талия. Для создания нужного эффекта в ход идут корсеты, баски, пышные юбки, жесткие широкие пояса и ремни и просто вещи приталенного кроя. Все перечисленное в избытке обнаружилось в актуальных осенне-зимних коллекциях. Versace "скрестили" этот стиль с power dressing'ом в духе 80-х, поэтому к приталенным жакетам добавились объемные плечи для усиления эффекта. Balmain выступили в деми-кутюрном жанре, показав в хорошем смысле старомодную коллекцию с пышными юбками, басками и платьями, расшитыми жемчугом. От тренда не остались в стороне и Alaïa: Питер Мюлье создал целую коллекцию, состоящую из образов с подлчеркнутой, а местами даже гипертрофированно узкой талией, которую еще больше акцентируют брюки-баллоны и расклешенные юбки, а также корсетные пояса из кожи. Ричард Куинн же выступил более консервативно: его New Look выполнен по всем канонам Кристиана Диора. Как, предсказуемо, и у Dior.

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