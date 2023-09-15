15 сентября 2023

15 сентября 2023 14:17

Они вернулись: топы и платья с басками — безусловный тренд осени

The Row Resort 2024

"Иногда они возвращаются" - это не только название рассказа Стивена Кинга, но и девиз, под которым протекает жизненный цикл трендов. Они неминуемо выходят из моды - но никогда не пропадают бесследно. Ни одна тенденция не уходит в небытие - они просто "консервирутся", уходят в некий бесконечный архив, откуда их время от времени достают дизайнеры. Лишь для того, чтобы однажды вернуться с новой силой. Так уже было совсеми трендами 2000-х, которые еще недавно казались нам безнадежно устаревшими. Но не тут-то было: и джинсы с низкой посадкой, и кроп-топы, и широкие ремни на бедрах вернулись в наш гардероб. Теперь настало время трендов следующего десятилетия - 2010-х. Помните чрезвычайно модные в то время платья, юбки и топы с баской? Так вот, радуйтесь (ну или горюйте): они вернулись. И, похоже, это всерьез и надолго.

Christopher Kane осень-зима 2023/24

Brandon Maxwell осень-зима 2023/24

Те самые триумфально вернувшиеся баски - это широкие оборки на талии, пришиваемые к топам, юбкам и платьям. Они могут быть как из того же материала, что сама вещь, так и из другого - кожи, бархата, винила, пластика и чего угодно еще. В любом случае эта деталь служит акцентом в образе. Бывают даже съемные пояса с басками, которые можно надеть на любой наряд - это заметно упрощает задачу вписаться в этот новый старый тренд. Надо сказать, этому камбэку мы рады: ничто так не работает на силуэт и пропорции, как баска. Она подчеркивает талию и выделяет бедра, чем уравновешивает силуэт и делает его более женственным. С этой деталью кроя пропорции "песочные часы" гарантированы всем. Не верите? Ищите доказательства на показах Tory Burch, Versace, Brandon Maxwell, Balmain, Christopher Kane, Alexander McQueen и других. К слову, инвестиция в этот тренд, судя по всему, долгосрочная. Его мы заприметили и в первых коллекциях сезона весна-лето 2024 - на Неделе моды в Копенгагене.

Alexander McQueen

Tory Burch осень-зима 2023/24

Balmain осень-зима 2023/24

thesymbol.ru


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