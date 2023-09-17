Перечислены простые правила стирки темной одежды

Сотрудница прачечной Вивьен Фодор перечислила простые правила стирки темной одежды. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, соответствующий материал появился на сайте издания Express.co.uk.

В первую очередь специалистка призвала проверять этикетки на изделиях, чтобы следовать требованиям чистки материала. Помимо этого, она посоветовала сортировать одежду и стирать темные вещи отдельно, чтобы сохранить чистоту цвета. Кроме того, Фодор напомнила, что предметы гардероба перед процедурой лучше вывернуть наизнанку.

Среди прочего, по словам эксперта, вещи темных оттенков необходимо стирать в холодной воде. "Короткий цикл и низкая температура воды сводят к минимуму агрессивное воздействие на одежду и помогают предотвратить растекание красителей", - пояснила она.

Вдобавок женщина подчеркнула, что лучшим моющим средством для данных предметов гардероба станет жидкий продукт. Она объяснила, что сухой порошок может оставить следы в виде пятен на материалах. Кроме того, Фодор уточнила, что предотвратить выцветание поможет кондиционер для белья.

В заключение собеседница издания порекоендовала сушить вещи на свежем воздухе или в специальной машине при низкой температуре.