17 сентября 2023

17 сентября 2023 15:27

Парикмахер назвала не требующее ухода окрашивание волос

Парикмахер Лорена М. Вальдес назвала окрашивание волос, которое не требует ухода. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, соответствующий материал появился на сайте издания Glamour.

Речь идет о балаяже - техника мелирования, создающая эффект "выгоревших на солнце волос". По словам эксперта, данное окрашивание придает образу естественности и позволяет долгое время не записываться на процедуру.

В то же время Вальдес рассказала о цвете волос, за которым сложнее всего ухаживать. Так, специалистка объяснила, что рыжие оттенки быстро вымываются, вынуждая постоянно их обладательниц наблюдаться у парикмахера. Вдобавок она посоветовала не прибегать к однотонным ярким окрашиваниям, поскольку из-за них отросшие корни будут достаточно заметны.


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