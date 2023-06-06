6 июня 2023

6 июня 2023 16:44

Джинсы и майка - комбо, которое спасает в любой ситуации

Bottega Veneta осень-зима 2022/23

Джинсы + хлопковая майка - самое простое комбо, которое только можно себе представить. Оно всегда спасает в ситуации, когда нечего надеть или просто не хочется наряжаться, однако без дополнительных элементов едва ли будет смотреться нескучно. Мы выбрали 5 самых модных способов дополнить комбинацию из джинсов и майки, которые уже примерили героини стритстайла. 

Многослойный верх

Любая многослойность всегда делает образ более сложным - в хорошем смысле этого слова. Причем от вас многослойный верх может потребовать самый минимум усилий. Поверх белой майки-алкоголички надевайте любую любимую рубашку (в идеале - не белую), а поверх - оверсайз-пиджак. Такое комбо будет смотреться интересно даже с минимумом аксессуаров. 

Яркий свитер

Кендалл Дженнер

Джинсы + майка - скучно? Добавьте яркий акцент. Самым простым вариантом станет цветной кардиган или свитер. Последний можно накинуть на плечи - это добавит аутфиту больше расслабленности. Если ваши джинсы и майка нейтральных тонов, то свитер может быть абсолютно любым - однотонным или с принтом. 

Корсет поверх майки

Комбинация майка-алкоголичка + корсет частенько встречалась на подиуме в этом сезоне, а звезды стритстайла доказали, что она вполне применима и в жизни. Корсет можно выбрать в тон к майке или наоборот контрастный, а джинсы к таком верху подойдут любые. Впрочем, мы советуем сосредоточиться на моделях с широкой посадкой: на контрасте с облегающим верхом мешковатые джинсы сделают фигуру еще более утонченной. 

Тотал-деним

Тотал-деним не покидает списка главных трендов уже который сезон. Этой весной советуем носить его не как канадский смокинг, а с расстегнутой рубашкой или курткой, из-под которой видно майку. Такой нехитрый образ будет стильно смотреться и не потребует усилий при составлении. 

Яркая обувь

Еще одна вариация приема с ярким свитером для тех, у кого нет яркого свитера, но есть яркая обувь. Это могут быть кеды, кроссовки, босоножки или даже классические лодочки. Главное - это яркий цвет. Чтобы образ выглядел завершенным, попробуйте "поддержать" оттенок каким-нибудь элементом в верхней части наряда. Например, подвеской, брошью или очками в цвет обуви. 

thesymbol.ru


Просмотров: 160

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

20 февраля 11:27

  • 4 369
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 3 752
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 2022 11:49

  • 4 140
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 2022 10:04

  • 3 711
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 2022 11:19

  • 4 324
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 2022 09:20

  • 4 171
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 2022 11:15

  • 3 278
Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Мода

13 июля 2022 12:07

  • 3 757
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО

Мода

7 июля 2022 18:42

  • 3 819
Неправильно спать и носить хвост: 6 неочевидных ошибок, которые крадут красоту волос

Мода

5 июля 2022 16:50

  • 4 014
Показ Chanel впервые закрыла модель плюс-сайз в свадебном платье