1 июня 2023

1 июня 2023 16:50

5 доступных вещей, которые украсят любой образ

Если вы думаете, что украсить образ и добавить в него изюминку может только дорогая вещь, спешим вас переубедить. Опции из масс-маркета зачастую справляются с этой задачей ничуть не хуже. Главное - правильно их выбрать. Рассказываем о пяти доступных вещах, которые преобразят любой аутфит. 

Крупные серьги

Серьги, как и любые другие украшения, совсем не обязательно должны быть дорогими, чтобы выигрышно смотреться в любом образе. Особенно эффектным элементом аутфита станут крупные серьги. Они могут быть просто серебряными или золотыми, с крупным жемчугом или прочим декором. И поскольку такие украшения возглавляют список трендов в этом сезоне, достойные варианты можно найти даже в масс-маркете.

Туфли-слингбэки

Сложно объяснить магию слингбэков, но они куда лучше классических лодочек могут украсить образ и добавить в него изюминку. Если в вашем гардеробе пока нет ни одной пары слингбэков, начать рекомендуем с базовой модели, которая впишется в любой образ. Впрочем, акцентная пара - тоже отличный выбор. Такие туфли моментально превратят самый простой аутфит в очень стильный. Да и найти туфли-слингбэки сейчас можно даже у самых демократичных брендов. 

Яркая рубашка

Белая рубашка - бессмертная классика и один из главных маст-хэвов любого гардероба. Однако любой базовый образ моментально станет эффектнее, если заменить белую рубашку на цветную. Причем на летом настоятельно рекомендуем выбирать модели не пастельных оттенков, а обязательно яркие. Главное - чтобы рубашка хорошо сидела, а ее цвет - хорошо вписывался в ваш гардероб и сочетался с уже имеющимися вещами. 

Классический ремень

Michael Kors весна-лето 2023

Никогда не стоит недооценивать силу простого кожаного ремня: он способен преобразить даже наскучившие вещи, да и подчеркнуть талию - всегда отличная идея. Выбирайте модель средней ширины, с аккуратной пряжкой и без лишнего декора. В этом случае аксессуар будет смотреться эффектно и "дорого" даже при невысокой цене. 

Макси-клатч

Proenza Schouler весна-лето 2023

Пожалуй, одна из самых модных сумок этого сезона - огромный клатч, который можно носить в руке или подмышкой. Обзавестись таким стоит как минимум из-за его необычного вида - добавьте такой клатч к скучному комбо из джинсов и рубашки и оно сразу перестанет быть скучным. Благодаря большой популярности макси-клатчей в этом году - множество опций, кстати , представлено и у демократичных брендов. 

thesymbol.ru


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