Самая желанная сумка сезона найдена. Она уже стала хитом среди всех модниц

Что общего может быть у Рианны, Кендалл Дженнер, Кейт Миддлтон и - совсем уж внезапно - Рэйчел из "Друзей"? Вы удивитесь, но их объединяет любовь к одной и той же сумке. И, что поразительнее всего, речь даже не о модном аксессуаре из новой коллекции, а о винтажной модели, которая впервые увидела свет ровно 20 лет назад. Все эти женщины в разное время были замечены с сумкой Gucci Horsebit Clutch в руках. И именно она имеет все шансы стать it-bag следующего сезона: Дом Gucci предусмотрительно перевыпустил ее в новой осенне-зимней коллекции в самых разных цветах и фактурах - от полированной фиолетовой кожи с тиснением под крокодила до пушистого ярко-красного эко-меха.

По правде говоря, в момент своего первого пришествия этот аксессуар не стал полноправной it-bag. Этот продолговатый клатч, дополненный короткой цепочкой и декоративной деталью в форме лошадиных шор (отсылка к верховой езде, которая в свое время вдохновила Гуччио Гуччи на создание бренда), был довольно популярен, но вряд ли мог соревноваться с такими бестселлерами начала нулевых, как Dior Saddle и Fendi Baguette. Тем не менее, он появился сразу в двух коллекциях, созданных Томом Фордом: осенне-зимней 2003 года и весенне-летней 2004-го. После увольнения Тома Форда, об этой модели вскоре забыли. Следующий креативный директор, Фрида Джаннини, перевыпустила клатч в капсульной коллекции, посвященной 90-летию бренда, но релиз остался практически незамеченным. Потребовалось долгих 20 лет, чтобы об этой сумке снова вспомнили.

Сработало несколько факторов. Во-первых, ностальгия по началу нулевых. И, в частности, по эре Тома Форда в Gucci. Во-вторых, возросшее внимание звезд и инфлюенсеров. Винтажные версии Horsebit Clutch несколько раз выгуливали Кендалл Дженнер и Рианна - а все, к чему они прикасаются, становится золотом. И, конечно, сказалась волна перевыпусков архивных аксессуаров, которую подхватили самые разные бренды - от Prada до Dior. Так что вовсе не удивительно, что руководство бренда решило возродить именно эту модель. Тем более что, как выяснилось, она обладает удивительным свойствам нравиться самым разным женщинам. В конце концов, одинаковые клатчи Horsebit в красном цвете в разное время носили принцесса Уэльская Кэтрин и Дженнифер Энистон в роли Рэйчел в сериале "Друзья". Это ли не показатель универсальности аксессуара?

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