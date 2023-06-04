4 июня 2023

4 июня 2023 18:00

Стилистка назвала способ модно носить сандалии с носками

Стилистка Ольга Ким назвала россиянам способ модно носить сандалии с носками. Соответствующий материал появился на сайте издания NEWS.ru, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам эксперта, на сегодняшний день сочетание данных вещей является трендом. В связи с этим специалистка посоветовала выбирать спортивные или полуспортивные сандалии с носками под костюмы, шорты, рубашки, панамы и бейсболки. При этом она отметила, что цвет носков должен совпадать с перечисленными предметами гардероба.

"Либо можно носить носки с модными так называемыми дедушкиными сандалиями, сандалиями рыбака. Это должны быть носки правильного цвета, совпадающие с образом, желательно полуспортивные", - пояснила собеседница издания.

В заключение Ким уточнила, что носки с сандалиями можно комбинировать и с женской одеждой. Так, подобное сочетание можно носить с платьями в стиле аниме, оформленными завышенной талией или воротником.


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