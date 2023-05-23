23 мая 2023

23 мая 2023 18:10

Самые удобные формы сумок: 5 актуальных вариантов лето-2023

Сумка-почтальон

Coach весна-лето 2023

Модный камбэк из нулевых - сумка-почтальон. Во вместительную сумку можно положить все на свете - от ноутбука до бутылки воды. Также ее очень удобно носит через плечо, что позволяет перераспределить нагрузку и освободить обе руки. А если выбрать минималистичную модель базового оттенка и без лишнего декора, как у Coach, такая сумка с легкостью впишется в любой ваш образ. В общем, одни сплошные плюсы.

Соломенная сумка

Max Mara весна-лето 2023

Солома неожиданно стала главным летним трендом, так что теперь в коллекциях можно найти брюки, платья и топы из нее. Впрочем, самым традиционным вариантом остается сумка. Это может быть корзинка в классическом виде или тоут, выполненный из соломы. Такая сумка точно пригодится не только на пляже, но и в городе. Например, вместительная модель, как в коллекции Max Mara, здорово дополнит образ из минималистичного макси изо льна и кожаных вьетнамок и позволит взять с собой все нужное. 

Сумка-авоська

Bottega Veneta весна-лето 2023

Наряду с соломенными корзинками в этом сезоне стали популярными сумки в технике макраме, напоминающие старые добрые авоськи для продуктов. Такая модель давно уже утратила свое прямое назначение и превратилась в фэшн-тренд - сумки с макраме можно увидеть в коллекциях самых разных дизайнеров: Bottega Veneta, например, превратили плетеную авоську в настоящий люксовый аксессуар, использовав в качестве материала для плетения кожу.

Круглая сумка

Hermès весна-лето 2023

Сумка круглой формы на первый взгляд может показаться лишь более оригинальной альтернативой привычной прямоугольной, однако у этой модели помимо необычного внешнего вида есть и другие преимущества. Во-первых, в нее достаточно легко вместить большое количество вещей разных форм и размеров. А во-вторых, круглую сумку попросту удобнее носить на плече. Особенно, модель с большим внешним карманом, как у Hermès

Макси-тоут

Peter Do весна-лето 2023

Принцип "чем больше, тем лучше" в этом сезоне безотказно работает в отношении аксессуаров. Эпоха микро-сумок официально подошла к концу: теперь идеальная модель должна быть не только красивой, но и действительно вместительной. Отличный пример - вместительные кожаные тоуты из коллекции Peter Do. 

thesymbol.ru


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