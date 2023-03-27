27 марта 2023

27 марта 2023 12:40

Как выглядит самое модное и элегантное платье-футляр 2023?

Dior осень-зима 2023/24

Если внимательно проанализировать последние тренды, становится очевидно: дизайнеры устали от оверсайза и двигаются в сторону максимальной женственности и элегантности. В моду вновь возвращаются давно забытые приталенные жакеты, облегающие ногу брюки и, конечно же, платья-футляры. Причем этот фасон с нами надолго: в осенне-зимних коллекциях, которые бренды показали на минувших Неделях моды, футляров было не меньше, чем в весенне-летних. А значит, если вы собираетесь купить такое платье сейчас, важно брать во внимание и тренды следующего сезона - это позволит удостовериться в том, что вещь не потеряет актуальности. 

Giorgio Armani осень-зима 2023/24

Главным модным критерием для платьев-футляров в следующем сезоне станет отсутствие бретелей. Вне зависимости от того, какой оно длины, из какой ткани сделано, верх обязательно должен быть скроен, как бюстье. У Dior нашелся изысканный вариант из жатой ткани, усыпанной цветочным принтом. Такое платье можно смело комбинировать с плечистым жакетом и туфлями-слингбэками или классическими лодочками. Vivienne Westwood решили использовать трендовые драпировки и украсить ими все платье из однотонного шелка цвета кофе с молоком. Матье Блази в своей коллекции для Bottega Veneta продолжил эксперименты с кожей - облегающее бюстье глубокого синего цвета было полностью выполнено из этого материала. 

Vivienne Westwood осень-зима 2023/24

Ermanno Scervino осень-зима 2023/24

Несмотря на то, что бюстье-футляр - главный тренд следующего сезона, начинать носить его стоит уже сейчас. В зависимости от ткани и количества декора, такое платье запросто может основой, как для повседневных, так и для вечерних образов. Днем носите его в офис в сочетании с хлопковой сорочкой и "мужским" жакетом, а вечером - с любимыми туфлями на каблуке и эффектным колье. Этот фасон идет всем без исключения и точно еще долго не выйдет из моды. Одним словом - абсолютный мастхэв. 

Bottega Veneta осень-зима 2023/24

Louis Vuitton

thesymbol.ru


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