27 марта 2023

27 марта 2023 11:32

Какие мюли будут самыми модными в сезоне весна-лето 2023?

Bottega Veneta весна-лето 2023

Весна постепенно вступает в свои права, а значит - ботинки и ботильоны нам скоро не понадобятся. Им на смену в этом неизбежно лоферы, туфли-слингбэки, кроссовки и, конечно, мюли. Эта модная обувь не покидает списков трендов уже который сезон, и явно не планирует делать этого в ближайшее время. Популярность мюлей вполне объяснима:  больше никакого беспокойства о сложных застежках и вечно развязывающихся шнурках - у этой обуви нет ни того, ни другого. 

Carolina Herrera весна-лето 2023

Coperni весна-лето 2023

Мюли в этом сезоне можно найти в весенне-летних коллекциях практически у каждого бренда. И пускай дизайнеры постарались привнести в каждую пару что-то свое, можно без труда выделить несколько основных трендов. Первый тренд - это скошенный или изогнутый каблук. Причем наклонен он может быть в любую сторону, главное - чтобы он не располагался перпендикулярно полу. Каблук при этом может быть разной высоты и толщины: два противоположных примера - тонкая шпилька у Loewe и массивный "дутый" каблук у Proenza Schouler. 

Loewe весна-лето 2023

Еще один заметный тренд - открытые пальцы. И речь идет не о босоножках в классическом понимании, которые открывают всю переднюю часть стопы, а так называемые туфли peep-toe, которые открывают один или несколько пальцев. Такая модель была популярна в нулевых и спустя двадцать лет снова вернулась на модную арену. Впрочем, классические модели с острым или квадратным мысом также своей актуальности не теряют. Готовы ли вы к модным экспериментам или относите себя к разряду консерваторов - не важно. Среди текущих трендов каждый найдет себе пару по душе.  

Proenza Schouler весна-лето 2023

Tod's весна-лето 2023

Dries Van Noten весна-лето 2023

thesymbol.ru


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