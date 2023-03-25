Туфли с острым мысом - тренд, неподвластный времени

Мода стремительно меняется. Вчерашние тренды уже сегодня могут потерять свою актуальность, а вещи, которые мы зарекались больше никогда не надевать, вновь возвращаются на модную арену в звании хита сезона. Но даже в этом вихре тенденций можно найти вещи, которые стабильно остаются с нами каждый год, несмотря ни на что. И если в одежде это будут бежевые пальто, классические брючные костюмы и "офисные" рубашки, то среди обувных "вневременных" трендов в первую очередь хочется назвать острый мыс. Он не терял своей актуальности ни в период повсеместного увлечения обувью с квадратным носом, ни теперь, когда все вокруг носят балетки с закругленным. Обувь с острым мысом всегда красиво сидит, удлиняет ноги и делает их изящными - одним словом, настоящий маст-хэв. Мы внимательно изучили модные показы сезона весна-лето 2023 и выбрали 10 самых красивых и актуальных пар.

Присмотритесь к остроносым слингбэкам на скошенном каблуке, как у Bottega Veneta. Эта пара объединяет в себе сразу два ярких тренда сезона, но при этом остается достаточно универсальной и одинаково хорошо подойдет и к джинсам, и к вечернему платью. Не менее эффектный выбор - модели с острым носом и ремешком на лодыжке: он не только изящно смотрится, но и обеспечивает дополнительную фиксацию на ноге. Отличные примеры - базовая модель цвета темного шоколада из коллекции Saint Laurent, "цветочная" у Carolina Herrera и более нарядная, с пайетками и вырезом, у Undercover.

Не забывайте о том, что одинаково остроносые туфли будут смотреться совершенно по-разному в зависимости от формы и высоты каблука. Один из главных хитов сезона - микрокаблук kitten-heel. Он вновь вернулся на модную арену и объединил в себе красоту и удобство. Особое внимание рекомендуем обратить на туфли-слингбэки на kitten-heel - они смотрятся очень актуально и легко впишутся в любой гардероб. Не теряет актуальности и еще один тренд "из прошлого" - высокая платформа. Это может быть сплошная танкетка, как у Versace, или платформа скрытая платформа в сочетании с длинной шпилькой (в лучших традициях нулевых), как у Blumarine.

Тяготеете к необычному декору? Тогда вам точно понравится пара лодочек Coperni, украшенная массивной молнией, или футуристичные туфли из белой кожи Christopher Kane - классика в современном прочтении. Впрочем, модели со шнуровкой (такие нашлись у Jason Wu) или массивной пряжкой может и будут смотреться не столь оригинально, но все еще эффектно. Одним словом, выбор огромен: среди десятков разных пар остроносых туфель, каждый найдет себе самую красивую пару по душе.

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