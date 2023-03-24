24 марта 2023

24 марта 2023 10:46

Вместо корсетов: главный топ лета - бандо

Белла Хадид

Дизайнеры продолжают вдохновляться трендами 90-х и 00-х, так что в 2023 году мы легко можем увидеть на Белле Хадид такой же образ, как носили супермодели тридцать лет назад. Очередной вернувшийся их прошлого тренд - топы и платья бандо. Соблазнительные модели без бретелек в свое время обожали Кейт Мосс и Сара Джессика Паркер, а сейчас носят главные модницы мира. Рассказываем, как выбрать как носить платья и топы бандо в этом сезоне. 

Сара Джессика Паркер в 1999 году

Кейт Мосс и Джонни Депп в 1995 году

С платьями все предельно просто - выбирайте комфортную для вас длину - от мини до макси - и сочетайте с любой удобной обувью. На выход здорово подойдут туфли на каблуке, а если не хочется слишком наряжаться - мюли, балетки и даже кроссовки. Поверх платья можно надеть широкоплечий жакет, объемный бомбер или кожаную косуху - этот фасон довольно неприхотлив. В своих весенне-летних коллекциях дизайнеры чаще предпочитали для платьев-бандо длину миди или макси: все же которая юбка и столь открытый верх - довольно опасное сочетание. А вот если говорить о материалах, здесь есть среди чего выбрать: самые эффектные варианты из кожи и шелка нашлись у Prada и 16 Arlington.

16 Arlington весна-лето 2023

Prada весна-лето 2023

Кэти Холмс

Топы без бретелей этой весной можно будет носить самыми разными способами. Чтобы уравновесить открытость топа, сочетайте его с классическим брючным костюмом и удобными кроссовками. Получится одновременно комфортный и элегантный, а главное - очень гармоничный образ, который подойдет для самых разных случаев. Ничуть не худшей парой для топа-бандо станут джинсы: лучше выбирать модели широкого кроя: на контрасте с облегающим верхом получится очень эффектный силуэт. Чтобы отдать дань стилю нулевых, трикотажный топ бандо комбинируйте с карго или ультрамодными брюками-парашютами. Одним словом - вариантов так много, что каждый сможет найти понравившийся способ интегрировать тренд в свой гардероб. 

thesymbol.ru


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