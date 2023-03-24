24 марта 2023

24 марта 2023 13:30

Стиль Y2K этой весной вытеснит одежда байкеров и автогонщиков

David Koma весна-лето 2023

Моду и спорт связывают долгие годы взаимного восхищения. Звезды спорта носят дизайнерские вещи на соревнованиях, а дизайнеры создают по мотивам спортивной униформы свои коллекции. Теннисные юбки, рубашки поло и бейсболки уже так прочно вошли в наши гардеробы, что уже давно не считываются как вещи для тренировок. В этом сезоне настало время еще одной связанной со спортом эстетики, которая на полной скорости врывается в число основных трендов сезона. Речь о стиле байкеров и автогонщиков, который захватил подиумы в сезоне весна-лето 2023.

Chloé весна-лето 2023

Ferrari весна-лето 2023

Пока мы все еще пытаемся привыкнуть к возвращению в нашу жизнь брюк с низкой посадкой, больше похожих на ремни, дизайнеры и звезды стритстайла уже активно берутся за возрождение других трендов 90-х и 2000-х. Следующий на очереди - силуэт, который в ближайшее время способен заметно потеснить классические косухи и даже ставшие классикой кожаные жакеты. Речь о куртках автогонщиков и байкеров, дико популярных на рубеже веков, но позже практически исчезнувших с модных радаров. Такие мы уже увидели на показах Gucci, David Koma и Chloé. Dion Lee и Ferrari пошли даже дальше, предложив гоночные брюки и комбинезоны. Почему бы этой весной не дать волю внутренней подружке байкера? Эти вещи вполне способны придать вам внутренней силы и уверенности в себе - а это по-настоящему бесценно. Так что зачем отказываться от такого мощного инструмента?

David Koma весна-лето 2023

Gucci весна-лето 2023

thesymbol.ru


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