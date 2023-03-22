Супермодель Хайди Клум вышла в свет с сумкой-аквариумом - ВИДЕО

Немецкая супермодель Хайди Клум появилась на публике с сумкой-аквариумом. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В минувший вторник, 21 марта, в Goya Studios в Лос-Анджелесе состоялась церемонии вручения наград премии Fashion Trust US Awards. Мероприятие посетили многие звезды, в том числе Хайди Клум. 49-летняя супермодель вышла в свет в платье на одно плечо с эффектом жидкого металла. Его дополнили босоножки на шпильке и необычный аксессуар - сумка, выполненная в виде круглого аквариума с золотой рыбкой.

За образ Хайди Клум отвечал американский бренд Kate Barton.