20 марта 2023

20 марта 2023 15:41

Новая волна: Хлоя Морец снялась в великой и ужасной рекламной кампании - ФОТО

В середине прошлого месяца модную индустрию буквально сразила новость о том, что пост креативного директора мужской линии Louis Vuitton после буквально легендарного Вирджила Абло займет певец, продюсер и дизайнер по совместительству Фаррелл Уильямс.

 

И вот французский бренд не опять, а снова попал в новостные сводки: героями кампейна LV Archlight 2.0 Дома стали сами Джейден Смит и Хлоя Морец. И если фото кампании с 24-летним сыном Уилла Смита еще попадают под какое-никакое объяснение, то снимки со вторым кандидатом - никак нет. Все просто - стилизация образов Хлои Морец прямо под стать ее стилю. Великому, но определенно ужасному. 

 

Фотографии с Хлоей отсылают к эпохе 2010-х и 2015-х, когда мы все повально принялись носить платья с кроссовками. Только здесь мы видим, скорее, неудачный пример подобной стилизации - массивные высокие кроссовки, одна из последних визитных карточек бренда, никак не сочетаются с женственным платьем длины мини на актрисе. Более того, выбранная обувь не опять, а снова, знатно уменьшает рост Хлои - такой антиприем на ней мы видели уже не раз и даже не два. Ну, хоть спасибо за кожаную куртку с ромбовидными вставками и мешковатыми рукавами, которые хорошо скрывают широкие плечи Морец. И на этом, собственно, все. Занавес.

Рeopletalk


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