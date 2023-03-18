Как модно сочетать черный с яркими цветами: 12 примеров от героинь стритстайла

Черный - самый элегантный и универсальный цвет, который подходит для любого случая, идет абсолютно всем и никогда не выходит из моды. Проще всего черные вещи носить с другими черными вещами, однако даже вечный тотал-блэк иногда имеет свойство надоедать. Весна - самое время носить черный с яркими цветами. но как это правильно делать? Мы изучили хроники стритстайла из главных модных столиц мира и собрали самые стильные варианты, которые уже примерили гости минувших Недель моды.

Глобально вариантов сочетаний существует три. Первый - это соотношение черного и цветного 50 на 50. Это может быть зеленое худи и длинная черная юбка, розовое платье мини и куртка из черной кожи и любые другие варианты. Главное, что ни один цвет в комбо не лидирует. Второй вариант - черный аутфит с небольшой яркой деталью. Роль этой самой детали может выполнять сумка, пара туфель или даже меховая панама. Ну и третий вариант - черный, как акцент в ярком образе. Здесь очень важно, чтобы основной цвет был только один, иначе образ получится слишком пестрым.

Что касается непосредственно выбора оттенков, то он очень широк. Кажется, любимыми комбинациями для гостий Недель моды стали черный + красный и черный + зеленый. Но вам ничего не мешает комбинировать черный и с желтым, и с оранжевым и с сиреневым. Простой выбирайте свой любимый яркий оттенок и внедряйте в комбо из черных вещей.

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