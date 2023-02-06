6 февраля 2023

6 февраля 2023 09:53

Культовые туфли на платформе имеют все шансы стать главной парой нового сезона

Marc Jacobs осень-зима 2023/24

Марк Джейкобс живет по своему собственному расписанию. Вместо того, чтобы дождаться начала Недели моды в Нью-Йорке (она стартует 10 февраля), он решил провести свой показ в самом начале месяца. Дизайнер такого масштаба может себе это позволить: на его шоу гости соберутся в любом случае. Новая коллекция, показанная вчера, стала данью памяти Вивьен Вествуд. Об ушедшей из жизни в конце прошлого года легенде моды и панка напоминало все: и сложносочиненные драпировки на приталенных платьях, и яркий пэчворк, и хулиганские взъерошенные прически моделей (именно такого "ежика" дизайнер носила в молодости, когда своим фирменным рыжим локонам еще предпочитала короткие обесцвеченные волосы). При этом Джейкобс смог не "утонуть" в наследии Вествуд, сохранив свой узнаваемый почерк в силуэтах и стилизации.

Marc Jacobs осень-зима 2023/24

Была на шоу и еще одна деталь, которую вполне можно рассматривать как отсылку к королеве панка. Замысловатые образы были дополнены глэм-рокерскими ботильонами Kiki на огромной платформе и слегка изогнутом каблуке. Этот силуэт уже не раз появлялся в коллекциях Джейкобса, но в контексте посвящения памяти Вивьен он выглядит практически цитатой ее культовых туфель Super Elevated Ghillie - тех самых, из-за которых на показе 1993 года упала на подиуме сама Наоми Кэмпбелл. А еще эти ботильоны явно претендуют на статус не только самых высоких, но и самых нарядных в этом сезоне: чего стоит только версия, полностью инкрустированная сияющими кристаллами. При этом, судя по всему, они довольно удобны, насколько это возможно для таких исполинских каблуков. Во всяком случае, если судить по довольно бодрой походке моделей. В отличие от Кристен Макменами на недавнем кутюрном показе Valentino, в этот раз никто не упал.

thesymbol.ru


Просмотров: 162

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 2 052
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 2022 11:49

  • 2 582
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 2022 10:04

  • 1 919
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 2022 11:19

  • 2 339
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 2022 09:20

  • 2 127
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 2022 11:15

  • 1 663
Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Мода

13 июля 2022 12:07

  • 2 088
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО

Мода

7 июля 2022 18:42

  • 2 084
Неправильно спать и носить хвост: 6 неочевидных ошибок, которые крадут красоту волос

Мода

5 июля 2022 16:50

  • 2 249
Показ Chanel впервые закрыла модель плюс-сайз в свадебном платье

Мода

3 июля 2022 13:40

  • 5 532
Как одеваться, чтобы нравиться мужчинам