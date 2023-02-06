Культовые туфли на платформе имеют все шансы стать главной парой нового сезона

Марк Джейкобс живет по своему собственному расписанию. Вместо того, чтобы дождаться начала Недели моды в Нью-Йорке (она стартует 10 февраля), он решил провести свой показ в самом начале месяца. Дизайнер такого масштаба может себе это позволить: на его шоу гости соберутся в любом случае. Новая коллекция, показанная вчера, стала данью памяти Вивьен Вествуд. Об ушедшей из жизни в конце прошлого года легенде моды и панка напоминало все: и сложносочиненные драпировки на приталенных платьях, и яркий пэчворк, и хулиганские взъерошенные прически моделей (именно такого "ежика" дизайнер носила в молодости, когда своим фирменным рыжим локонам еще предпочитала короткие обесцвеченные волосы). При этом Джейкобс смог не "утонуть" в наследии Вествуд, сохранив свой узнаваемый почерк в силуэтах и стилизации.

Была на шоу и еще одна деталь, которую вполне можно рассматривать как отсылку к королеве панка. Замысловатые образы были дополнены глэм-рокерскими ботильонами Kiki на огромной платформе и слегка изогнутом каблуке. Этот силуэт уже не раз появлялся в коллекциях Джейкобса, но в контексте посвящения памяти Вивьен он выглядит практически цитатой ее культовых туфель Super Elevated Ghillie - тех самых, из-за которых на показе 1993 года упала на подиуме сама Наоми Кэмпбелл. А еще эти ботильоны явно претендуют на статус не только самых высоких, но и самых нарядных в этом сезоне: чего стоит только версия, полностью инкрустированная сияющими кристаллами. При этом, судя по всему, они довольно удобны, насколько это возможно для таких исполинских каблуков. Во всяком случае, если судить по довольно бодрой походке моделей. В отличие от Кристен Макменами на недавнем кутюрном показе Valentino, в этот раз никто не упал.

thesymbol.ru