4 февраля 2023

4 февраля 2023 09:31

Эта удобная обувь без каблука будет самой модной весной 2023 - ФОТО

Thom Browne весна-лето 2023

Балеткор не сдает позиций: балетки - все еще самая популярная и модная обувь. Но мы позволим себе внести небольшое уточнение. Если вы хотите идти чуть впереди общего тренда, то выбирайте балетки силуэта мэри-джейн с ремешками и перемычками. Такие уже показывала Миучча Прада в осенне-зимней коллекции Miu Miu - а к весне они наберут еще большую популярность. И окончательно станут самой модной и удобной обувью на плоском ходу. Немало этому поспособствовали сестры Олсен, которые выпустили более лаконичную версию этой обуви в новой коллекции своего бренда The Row.

В этих балетках есть что-то по-детски трогательное: они напоминают обувь, которую обычно носят маленькие девочки. Вероятно, их популярность вытекает из тренда под названием "кидкор", переосмысляющего атрибуты детства на модный лад. И хотя к ним буквально просятся нарядные пышные платья, кружева и оборки, продвинутые модницы предпочитают играть на контрасте - и сочетают их с небрежными джинсами, широкими брюками и оверсайз-рубашками. Надо сказать, в такой компании этот дизайн выглядит даже актуальнее и "острее" - но выбор, разумеется, только за вами.

thesymbol.ru


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