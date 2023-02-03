Как составить красивый наряд на свидание: 4 модные идеи с простой рубашкой - ФОТО

Оглянуться не успеешь, как уже наступит самый романтический праздник в году - День всех влюблённых. Свиданиям в эту пору точно быть, даже если у тебя нет компании на вечер: вкусный ужин с самой собой никогда не помешает! И уж тем более нарядиться и пуститься в модные эксперименты - всегда отличная идея.

Перед свиданиям всем свойственно небольшое волнение, плюс, в голове вечно возникает множество вопросов. Один из самых главных - что же надеть? Хочется выглядеть роскошно, но не слишком. Красиво, но не так, будто ты перестаралась. Стильно, но в своем "репертуаре". И что делать?

Предлагаем тебе самую безопасную стратегию: сделать выбор в пользу лаконичных, но доработанных с помощью аксессуаров (сумок, очков, украшений) сочетаний с обыкновенной рубашкой. Этот предмет гардероба найдётся практически у каждой (за это поблагодарим школьную или офисную форму), а у поклонниц популярного сейчас стиля преппи так точно должна быть в шкафу пара подходящих вариантов.

Базовая рубашка добавляет в look свежесть и элегантный штрих, а ещё она универсальна - легко сочетается с самыми разными моделями юбок, джинсов, пальто. Самое то, когда не знаешь, что надеть!

Романтика на каждый день

Шёлковая рубашка с "рукавами епископа" (присборенными на кистях) сама по себе выглядит нарядно. Как раз для случая, когда встреча назначена сразу после работы, и у тебя просто нет времени на переодевания. К такой модели верха подойдут любые брюки, и классические, и кожаные, и даже простые джинсы. Добавь любимые серьги, уложи волосы так, чтобы не закрывать ими красивый воротник и плечи. А макси-пуховик и шарф спасут от холодного ветра - повышенный градус романтики, увы, не исправляет погоду!

Играем на контрастах

Длинную юбку-карандаш облюбовали трендсеттеры по всему миру, и на Неделях моды мы видим ее даже чаще, чем универсальные миди. Так что ты не ошибешься, если для свидания выберешь "карандаш" длины макси - когда, если не сейчас? Предлагаем поэкспериментировать с многослойностью: надень тонкую чёрную водолазку с белой рубашкой поверх, а на плечи набрось жакет. Не забудь пальто с тёплой подкладкой и ботильоны на каблуке. Вуаля, строгий, но стильный look готов!

Униформа для вечеринки

Различные комбинации школьной формы не оставляют нас даже сейчас, когда "школьные годы чудесные" давно прошли. Модный закон гласит: плиссированные юбки и классические жилеты, купленные в прошлом сезоне, легко можно носить дальше. Мы и рады, ведь считаем, что стиль преппи подходит любой фигуре, главное - выбрать правильные фасоны.

И наша рубашка как раз создана для плиссированных мини-юбок, жилетов и жакетов. Высокие сапоги и верхняя одежда базового бежевого и чёрного цветов удачно дополнят аутфит: отличница, твой выход!

В эфире эксперименты

Маленькое чёрное платье всегда приходит на помощь в ситуациях SOS, когда совершенно нет идей для образа. Но ты можешь поэкспериментировать и выбрать лаконичную модель в стиле Шанель, только не в драматичном черном, а, скажем, изумрудном оттенке - почему нет? Хотя спорить не будем: черное "маленькое платье", в отличие от других вариаций, действует безотказно в любой ситуации.

Если для свидания ты выбираешь сарафан, то предлагаем надеть под него рубашку. Во-первых, станет значительно теплее (не забывай, что на дворе все еще зима), во-вторых, так твой выход станет более непринуждённым - как раз для тех, кто не хочет выглядеть так, будто надел все лучшее сразу. Осталось добавить высокие сапоги - и ты готова к самому романтичному вечеру этого года. И выглядишь, должны тебе сказать, бесподобно!

thevoicemag.ru