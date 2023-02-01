Как выглядят самые модные фасоны платьев макси 2023

С открытыми плечами

Пожалуй, одно из самых женственных сочетаний - открытые плечи и длина в пол. Для повседневной носки отлично подойдут модели из трикотажа, а на выход лучше выбирать благородные плотные ткани - атлас или бархат. Такое платье не потребует большого количества аксессуаров и не вызовет сложностей в стилизации. Ну а чтобы открытые плечи в таком платье выглядели идеально, советуем ознакомиться с этой инструкцией.

С вырезами

Если решение открыть плечи кажется вам слишком банальным, можно попробовать с менее очевидными частями тела. Макси с разрезами в неожиданных местах не покидают списка трендов уже не первый сезон. На талии, на животе, на бедрах или спине - вырезы могут находиться где угодно. При этом платье никогда не будет выглядеть слишком вызывающе благодаря своей длине.

Платье-комбинация

Сейчас в этом сложно поверить, но платье-комбинация превратилось из нижнего белья в самостоятельный элемент гардероба чуть больше тридцати лет назад. И этому стоит порадоваться, ведь сейчас такое платье - незаменимая вещь в арсенале любой модницы. Традиционные комбинации миди в этом сезоне лучше заменить на макси: днем такое платье можно смело носить с парой сандалий, а вечером - с оперными перчатками и туфлями на высоком каблуке.

С капюшоном

Этот необычный фасон - настоящий хит 2023 года. В 80-х макси с капюшоном авторства Аззедина Алайи не снимая носила Грейс Джонс, а сейчас их можно найти в последних коллекциях многих крупных брендов. Конечно, будучи частью платья, капюшон утрачивает свою утилитарную функцию, но смотрится такая вещь необычайно эффектно.

Платье-рубашка

Еще одна классическая модель, которая неизменно появляется на подиуме из сезона в сезон - платье-рубашка. Как и платье-комбинацию, эту модель мы привыкли видеть в длинах миди и мини, однако этой весной советуем обратить внимание на макси. Рубашечный крой отлично вытягивает силуэт и не подчеркивает ничего "лишнего". Выбирайте приталенные модели, а если платье прямое - дополните его ремнем.

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