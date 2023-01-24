24 января 2023

24 января 2023 15:33

В Michael Kors назвали нового гендиректора

Холдинговая компания Capri Holdings, в которую входят бренды Michael Kors, Jimmy Choo и Versace, назначила Седрика Вильмотта генеральным директором Michael Kors. Об этом пишет WWD, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

С января по сентябрь 2022 года Вильмотт временно исполнял обязанности генерального директора Versace. В настоящее время он является главным операционным директором Versace. Ранее Вильмотт возглавлял бизнес Michael Kors в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке с 2008 по 2021 год. Главным исполнительным директором Michael Kors он станет с 3 апреля.

Джон Айдол, генеральный директор Capri Holdings, заявил: "Я очень рад приветствовать Седрика в команде Michael Kors в качестве нашего нового генерального директора. Седрик - сильный лидер с большим опытом работы в розничной торговле и мерчандайзинге, он обладает глубоким пониманием бренда Michael Kors и его потребителей".

Майкл Корс, главный креативный директор бренда, сказал: "Седрик разделяет мое видение бренда, и я рад снова приветствовать его в Michael Kors. Я с нетерпением жду возможности снова работать с ним, поскольку мы продолжаем развивать нашу компанию по всему миру".

Пост генерального директора Versace занимает Эммануэль Гинцбургер, а генеральным директором Jimmy Choo является Ханна Колман.


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