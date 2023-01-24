Какие джинсы будут самыми модными в 2023 году

Ультраширокие и ультрадлиные джинсы заслужили свое название ("лужица" в переводе с английского) благодаря тому, как они собираются в районе щиколотки. Несмотря на всю непрактичность (такие джинсы буквально подметают собой улицы), они будут одними из самых популярных в этом году.

Карго

Джинсы и брюки карго все еще на вершине популярности - вопреки всем, кто считал их временной забавой модного сообщества. В 2023 году в этом смысле ничего не изменится. И помните: чем больше карманов - тем лучше.

Bootcut

Это силуэт, который плотно облегает бедра, но расширяется книзу от колена - не так драматично, как клеш, но все еще заметно. Название происходит от двух английских слов: "boot" (рус. "сапог, ботинок") и "cut" (рус. "подрезанный"). Изначальный смысл таких брюк был в возможности скрыть под ними высокую обувь, однако мы видим в них куда большие преимущества. Например, способность делать ноги буквально бесконечными.

Цветные

Голубые и темно-синие джинсы - это безусловная классика. Но в этом году дизайнеры призывают выйти за рамки привычного цветового спектра. Тренд года - джинсы непривычных оттенков, вплоть до самых ярких.

Barrel leg

И снова название намекает на фасон: barrel - это бочонок. Вот и эти джинсы по крою похожи именно на него. Поэтому они широкие в бедрах, но узкие и укороченные книзу. Идеально смотрятся с ботильонами или высокими ботинками.

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