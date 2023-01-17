17 января 2023

17 января 2023 14:00

Dior построил в Китае ледяную копию своего парижского бутика

Бренд Dior создал изо льда копию своего легендарного парижского особняка в отеле Lake Songhua Seibu Prince Hotel в китайской провинции Цзиньлин. Об этом сообщает WWD, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На прошлой неделе французский модный Дом Dior открыл в Китае лыжный поп-ап магазин, полностью сделанный изо льда. В новом ледяном пространстве, которое будет открыто до 28 февраля, можно будет увидеть культовые вещи бренда, такие как куртка Bar, сумка Lady Dior и флакон духов Miss Dior, сделанные в виде ледяных скульптур. Кроме того, каждый вечер в ледяном особняке будут проходить световые шоу, а в первый и пятый день китайского нового года будет показано специальное шоу с фейерверками.

Напротив ледяной инсталляции установлен шатер-кафе, где гостям, приехавшим покататься на лыжах, подают горячий шоколад, печенье и пирожные под маркой Dior, а в холле отеля все желающие могут приобрести вещи из лыжной коллекции бренда.


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