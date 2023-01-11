11 января 2023

11 января 2023 16:08

Louis Vuitton и Christian Dior сменили руководителей

Французские модные дома Louis Vuitton и Christian Dior, входящие в холдинг Louis Vuitton Moet Hennessy Group (LVMH), сменили своих руководителей. Об этом сообщается на официальном сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так, председатель правления группы LVMH Бернар Арно назначил руководителем Christian Dior свою дочь Дельфин Арно. Последняя сменит на посту Пьетро Беккари, который в свою очередь станет председателем и главным исполнительным директором марки Louis Vuitton. Он займет место ставшего помощником Бернара Арно Майкла Берка, говорится в заявлении.

Кроме того, отмечается, что Шарль Делапальм, который отвечал за коммерческую деятельность Christian Dior Couture с 2018 года, назначен управляющим директором данного бренда. Указанные изменения вступают в силу с 1 февраля 2023 года.


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