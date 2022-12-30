Умерла британский модельер Вивьен Вествуд

Британский модельер Вивьен Вествуд ушла из жизни в возрасте 81 года.

Об этом говорится в сообщении, размещенном в Twitter на странице ее дома моды, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Вивьен Вествуд умерла сегодня, мирно, в окружении своей семьи в Клэпхеме, Южный Лондон. Мир нуждается в таких людях, как Вивьен, чтобы измениться к лучшему", - отмечается в тексте.

Вествуд приобрела известность в начале 70-х годов прошлого века, создавая одежду для байкеров и панков, которая продавалась в лондонском магазине ее мужа - музыканта, модельера и продюсера Малкольма Макларена. Когда Макларен стал менеджером панк-группы Sex Pistols, Вествуд вместе с ним определяла облик ее участников. Впоследствии она создала собственный бренд одежды и на много лет задала направление развития мира высокой моды, обогатив его элементами культуры панк-рока и музыки новой волны.

Еще в 1992 году Вествуд стала дамой-офицером ордена Британской империи, а в 2006 получила более высокую степень ордена, став дамой-командором. До конца жизни Вествуд занимала активную политическую позицию, участвуя в акциях протеста против ископаемого топлива и ядерного оружия. Она была одной из постоянных участниц публичных акций в поддержку основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который содержится в лондонской тюрьме.