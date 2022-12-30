Снежная девушка: француженка Жюли Феррери нашла самые модные сапоги-трубы и кардиган в клетку аргайл - ФОТО

Пожалуй, нет более уютного и при этом модного узора, чем клетка аргайл. Если вам надоели тривиальные рождественские свитеры, то обратите внимание на этот динамичный принт. В начале ХХ века его носила исключительно аристократия, а затем модный бомонд 50-70-х годов.

Француженка Жюли Феррери уверена, что в грядущем 2023 году мы не обойдемся без ромбов: девушка уже приобрела себе новый кардиган в пастельной бело-серой расцветке.

Жюли выбрала удлиненную модель, которую носит вместе с мини-юбкой и модными сапогами-трубами Chanel. Подобная обувь максимально эффектно смотрится на длинных и стройных ногах, делая их еще более изящными за счет нарочитой громоздкости.

elle.ru