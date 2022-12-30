30 декабря 2022

30 декабря 2022 09:22

Снежная девушка: француженка Жюли Феррери нашла самые модные сапоги-трубы и кардиган в клетку аргайл - ФОТО

Пожалуй, нет более уютного и при этом модного узора, чем клетка аргайл. Если вам надоели тривиальные рождественские свитеры, то обратите внимание на этот динамичный принт. В начале ХХ века его носила исключительно аристократия, а затем модный бомонд 50-70-х годов.

Француженка Жюли Феррери уверена, что в грядущем 2023 году мы не обойдемся без ромбов: девушка уже приобрела себе новый кардиган в пастельной бело-серой расцветке.

Снежная девушка: француженка Жюли Феррери нашла самые модные сапоги-трубы и кардиган в клетку аргайл

Жюли выбрала удлиненную модель, которую носит вместе с мини-юбкой и модными сапогами-трубами Chanel. Подобная обувь максимально эффектно смотрится на длинных и стройных ногах, делая их еще более изящными за счет нарочитой громоздкости.

elle.ru


Просмотров: 160

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

6 октября 16:00

  • 1 595
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 11:49

  • 2 084
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 10:04

  • 1 454
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 11:19

  • 1 816
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 09:20

  • 1 421
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 11:15

  • 1 263
Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Мода

13 июля 12:07

  • 1 654
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО

Мода

7 июля 18:42

  • 1 635
Неправильно спать и носить хвост: 6 неочевидных ошибок, которые крадут красоту волос

Мода

5 июля 16:50

  • 1 774
Показ Chanel впервые закрыла модель плюс-сайз в свадебном платье

Мода

3 июля 13:40

  • 5 060
Как одеваться, чтобы нравиться мужчинам