Дочь миллиардера Никола Пельтц показывает, с чем носить джинсы скинни

Дочь миллиардера Нельсона Пельтца, модель Никола Пельтц стала объектом пристального внимания модной прессы после свадьбы с Бруклином Бекхэмом и громкого скандала с его мамой, Викторией Бекхэм, - теперь критики следят за каждым выходом невестки дизайнера. И еще ни разу девушка не прокололась - все образы Пельтц достойны подражания. Например, сегодня Никола вышла на прогулку с Бруклином, для которой выбрала идеально сидящие джинсы скинни. Их модель сочетает с высокими черными сапогами на массивной платформе, черным топом и объемным пиджаком мужского кроя. Завершили образ трикотажный обруч для волос в стиле 00-х и плетеная сумка Bottega Veneta.

elle.ru