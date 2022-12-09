9 декабря 2022

9 декабря 2022 11:02

Дочь миллиардера Никола Пельтц показывает, с чем носить джинсы скинни

Дочь миллиардера Никола Пельтц показывает, с чем носить джинсы скинни

Дочь миллиардера Нельсона Пельтца, модель Никола Пельтц стала объектом пристального внимания модной прессы после свадьбы с Бруклином Бекхэмом и громкого скандала с его мамой, Викторией Бекхэм, - теперь критики следят за каждым выходом невестки дизайнера. И еще ни разу девушка не прокололась - все образы Пельтц достойны подражания. Например, сегодня Никола вышла на прогулку с Бруклином, для которой выбрала идеально сидящие джинсы скинни. Их модель сочетает с высокими черными сапогами на массивной платформе, черным топом и объемным пиджаком мужского кроя. Завершили образ трикотажный обруч для волос в стиле 00-х и плетеная сумка Bottega Veneta.

Дочь миллиардера Никола Пельтц показывает, с чем носить джинсы скинни

elle.ru


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