Миучча Прада покидает пост генерального директора Prada Group

Миучча Прада и ее муж Патрицио Бертелли покидают посты генеральных директоров Prada Group. Об этом пишет Hypebeast, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Прада останется креативным директором бренда Miu Miu и креативным директором Prada вместе с дизайнером Рафом Симонсом.

Новым генеральным директором Prada Group может стать бывший генеральный директор Luxottica и глава гостиничного бизнеса LVMH Андреа Гуэрра. Назначение Гуэрры должно быть подтверждено на заседании совета директоров в январе 2023 года.

Компания также планирует назначить нового генерального директора для бренда Prada. Эту позицию может занять генеральный директор подразделения Christian Dior Couture в Америке Джанфранко д'Аттиса.

Бертелли и Прада передают контроль над брендом следующему поколению семьи. Их сын Лоренцо Бертелли присоединился к работе в группе Prada в конце 2017 года и с тех пор взял на себя ключевые обязанности по управлению цифровыми коммуникациями, маркетингом и устойчивым развитием группы.