Дженна «Уэнсдэй» Ортега в прозрачном тюле и средневековой накидке

Актриса Дженна Ортега - самая обсуждаемая звезда декабря. Все благодаря главной роли в сериале "Уэнсдэй" - спин-оффе культового фильма "Семейка Аддамс". Шоу настолько полюбилось критикам и зрителям, что его уже называют лучшим сериалом Netflix 2022 года. Заслуга в этом принадлежит не только сценаристам, но и самой Ортеге - очаровательная мрачная брюнетка влюбила в себя добрую половину Земли.

И если на экране "Уэнсдэй" олицетворение трагичности и суровости, то в реальной жизни актриса сияет, как солнце - только посмотрите на снимки, сделанные во время интервью Ортеги в Сан-Паулу. Улыбчивая звезда общалась со зрителями, с удовольствием отвечая на вопросы.

Но при этом Дженна все же сохранила свой темный образ - на съемки актриса пришла в черном пышном платье из прозрачного тюля, которое дополнили перчатки и длинная тяжелая накидка в средневековом стиле.

elle.ru