5 декабря 2022

5 декабря 2022 09:49

Дженна «Уэнсдэй» Ортега в прозрачном тюле и средневековой накидке

Черный ей к лицу: Дженна

Актриса Дженна Ортега - самая обсуждаемая звезда декабря. Все благодаря главной роли в сериале "Уэнсдэй" - спин-оффе культового фильма "Семейка Аддамс". Шоу настолько полюбилось критикам и зрителям, что его уже называют лучшим сериалом Netflix 2022 года. Заслуга в этом принадлежит не только сценаристам, но и самой Ортеге - очаровательная мрачная брюнетка влюбила в себя добрую половину Земли.

И если на экране "Уэнсдэй" олицетворение трагичности и суровости, то в реальной жизни актриса сияет, как солнце - только посмотрите на снимки, сделанные во время интервью Ортеги в Сан-Паулу. Улыбчивая звезда общалась со зрителями, с удовольствием отвечая на вопросы.Черный ей к лицу: Дженна

Но при этом Дженна все же сохранила свой темный образ - на съемки актриса пришла в черном пышном платье из прозрачного тюля, которое дополнили перчатки и длинная тяжелая накидка в средневековом стиле.

Черный ей к лицу: Дженна

elle.ru


Просмотров: 132

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

6 октября 16:00

  • 1 409
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 11:49

  • 1 823
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 10:04

  • 1 291
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 11:19

  • 1 508
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 09:20

  • 1 172
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 11:15

  • 1 054
Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Мода

13 июля 12:07

  • 1 445
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО

Мода

7 июля 18:42

  • 1 438
Неправильно спать и носить хвост: 6 неочевидных ошибок, которые крадут красоту волос

Мода

5 июля 16:50

  • 1 550
Показ Chanel впервые закрыла модель плюс-сайз в свадебном платье

Мода

3 июля 13:40

  • 4 817
Как одеваться, чтобы нравиться мужчинам