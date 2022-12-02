Назван главный цвет 2023 года

Институт цвета Pantone объявил главным цветом 2023 года Viva Magenta. Обычно мадженту относят к ряду пурпурных цветов, но конкретно этот оттенок тяготеет еще и к бордовому. Странное дело, обычно мы полностью разделяем выбор знатоков Pantone, но в данном случае на подиуме этот цвет практически не наблюдали. Да, красный, бордовый, лиловый... Но вот это промежуточное попадание... Возможно, визионеры на то и считаются "предсказателями", что оттенок появится в осенне-зимнем сезоне и заполонит все вокруг, подвинув розовый и лавандовый.

"Нетрадиционной оттенок для нетрадиционного времени, который уравновешивает тепло и прохладу. Смелый, пульсирующий, мощный и вдохновляющий", - говорится в заявлении Pantone. Кроме того, Viva Magenta транслирует "экспериментальный дух" и "исследует динамику отношений между искусственным интеллектом и креативностью человека". Вероятно, намек на метавселенные, которые в минувший год получили колоссальное развитие.

Напомним, что в 2022 году главным цветом был Very Peri, оттенок синего с фиолетово-красным подтоном, и с точки зрения подиума это было действительно точное попадание.

elle.ru