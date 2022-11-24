Стиль героинь Мег Райан

19 ноября свой 61-й день рождения отметила Мег Райан. Не смотрите на цифру в паспорте, смотрите кино! Мы всегда были очарованы образами Мег в романтических комедиях и мелодрамах "Кейт и Лео", "Вам письмо", "Неспящие в Сиэттле" и "Город ангелов". Кадры из этих фильмов постоянно мелькают в мудбордах стилистов по всей планете. Всегда безошибочно угадываем их в съемках коллег.



Свою карьеру Райан начала в 1980-х, появившись в фильме "Богатые и знаменитые", дальше были - "Лучший стрелок", "Внутреннее пространство" и "Мертв по прибытии". Но настоящую славу актрисе принес фильм "Когда Гарри встретил Салли", 1989 года. Эталонная романтика и эталонный гардероб.

Что примечательно: стайлинг тренд из образцового ромкома завирусился в социальных сетях в этом году. Тренд под названием "Meg Ryan Fall Aesthetic" - "Эстетика осенней Мег Райан". Образы отлично подходят под холода!

Другая знаковая картина - "Вам письмо". Героиня Райан - Кэтлин Келли - носит вещи спокойных оттенков: тонкие кардиганы и объемные вязаные свитера с воротником-стойкой, дополняя образы классическими прямыми юбками и брюками. А еще, в ее образах много "сезонных" оттенков: черный, шоколадный, темно-серый и синий. Отличный пример базового осенне-зимнего гардероба.

Разбавляет этот набор минималистичных вещей - интересный оверсайз кардиган с абстрактным принтом - словно его недавно достали с антресолей и когда-то он принадлежал бабушке героини. К слову, "Тетушкакор" - еще одна из тенденций 2022 года, пришедшая из социальных сетей, а именно - ТикТока.

Для многих персонажей, которых играла Райан в 1990-х и начале нулевых, художники по костюмам подбирали максимально простые, минималистичные образы в лаконичных тонах - по моде того времени. Однако, они не выглядели скучно, а, наоборот, украшали актрису и по-своему раскрывали не героинь. Весь трюк заключался в деталях. Например, вырез-лодочка на базовом топе из джерси как у героини "Отбоя". А также в крое. Песочное пальто свободного силуэта из того же фильма - мечта поклонников минимализма. Отложной воротник и расклешенные рукава придают ему изюминку.

Возвращаемся к любимому персонажу. Героиня Мег Райан - Салли Олбрайт - в фильме "Когда Гарри встретил Салли" вечно разбавляет образы какой-нибудь одной, но очень интересной и броской деталью: будь то бордовый платок, завязанный в бант на шее или круглая фетровая шляпа. Гардероб Салли состоял из шерстяных и вельветовых жакетов, словно позаимствованных у Гарри, классических рубашек, "маминых" джинсов и брюк-сигарет. Никаких каблуков - Салли адепт лоферов и "оксфордов".

По себе знаем, в холода нет ничего лучше, чем уютно устроиться под пледом на диване с чашкой травяного чая и провести вечер за просмотром классических ромкомов. Предлагаем извлечь из них не только романтический урок, но и стилевой.

elle.ru