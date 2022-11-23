23 ноября 2022

23 ноября 2022 16:43

Кейт Миддлтон блистает в свадебном платье Jenny Peckham с россыпью кристальных снежинок

Кажется, сегодня Букингемский дворец не будет спать до утра: в стенах роскошных интерьеров проходит торжественный ужин в честь президента ЮАР. Его визит стал первым государственным мероприятием при правлении Карла III, что довольно волнительно для всей королевской семьи.

Но, как полагается в случае Кейт Миддлтон, на ее лице - абсолютное спокойствие и уверенность в себе. Сегодня принцесса Уэльская дебютирует впервые в новом титуле, и это ей удалось сделать максимально элегантно. Для своего выхода Кейт выбрала платье Jenny Peckham из свадебной коллекции бренда.

Кейт Миддлтон блистает в свадебном платье Jenny Peckham с россыпью кристальных снежинок и стоимостью 5,000 долларов

Белоснежный наряд выглядел статно благодаря строгому фасону в пол и роскошным инкрустациям в виде серебристых снежинок. Каждый кристалл переливался в свете ламп Букингемского дворца, создавая буквально снежное мерцание. Принцесса Уэльская выглядела бесподобно!

Кэтрин не стала удивлять публику особенными украшениями, выбрав свою любимую тиару "Узелки любви". Многие эксперты были уверены, что она предпочтёт что-то более статусное - "Владимирскую тиару" или диадему "Челку". Все-таки теперь у принцессы Уэльской ключи от шкатулки самой Елизаветы II, чьи тиары потрясают воображение своим великолепием. Но, вероятно, выбор Кейт обусловлен потребностью быть консервативной и предсказуемой в глазах публики.

Кэтрин дополнила образ уже известными серьгами с жемчугом принцессы Дианы, а также клатчем Alexander McQueen и лодочками Gianvito Rossi.

Стилисты убрали волосы принцессы в тугой строгий пучок, а в макияже сделали акцент на глазах с помощью смоки-айс и четких бровей.

Кейт Миддлтон блистает в свадебном платье Jenny Peckham с россыпью кристальных снежинок и стоимостью 5,000 долларов

elle.ru


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