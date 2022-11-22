22 ноября 2022

22 ноября 2022 17:20

Модный лайфхак Анджелины Джоли: кашемировое пальто в оливково-сером цвете, которое освежает образ

Бежевое кашемировое пальто - модное клише, которое многим кажется довольно тривиальным. И если вы ищете пальто в классическом цвете, но при этом не хотите "быть как все", то обратите внимание на находку Анджелины Джоли. Последние годы она стала настоящим амбассадором элегантности - в ее гардеробе насчитываются самые достойные модели верхней одежды, которые должны быть в гардеробе каждой поклонницы классического стиля.

На этот раз Джоли попала в объективы камер репортеров, когда выходила из веганского ресторана Crossroads в Калифорнии. Звезда предстала в роскошном образе, состоящем из всех оттенков бежевого: серое пальто с капелькой оливкового подтона, брюки в оттенке акварельной умбры и песочные лодочки выглядели максимально эффектно. Секрет прост: подобные базовые цвета с холодным подтоном всегда идеально смотрятся в сочетании с темно-русыми волосами. Кожа выглядит отдохнувшей, а локоны сияют.

elle.ru


Просмотров: 121

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

6 октября 16:00

  • 1 324
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 11:49

  • 1 690
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 10:04

  • 1 202
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 11:19

  • 1 362
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 09:20

  • 1 062
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 11:15

  • 954
Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Мода

13 июля 12:07

  • 1 336
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО

Мода

7 июля 18:42

  • 1 350
Неправильно спать и носить хвост: 6 неочевидных ошибок, которые крадут красоту волос

Мода

5 июля 16:50

  • 1 448
Показ Chanel впервые закрыла модель плюс-сайз в свадебном платье

Мода

3 июля 13:40

  • 4 715
Как одеваться, чтобы нравиться мужчинам