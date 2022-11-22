Модный лайфхак Анджелины Джоли: кашемировое пальто в оливково-сером цвете, которое освежает образ

Бежевое кашемировое пальто - модное клише, которое многим кажется довольно тривиальным. И если вы ищете пальто в классическом цвете, но при этом не хотите "быть как все", то обратите внимание на находку Анджелины Джоли. Последние годы она стала настоящим амбассадором элегантности - в ее гардеробе насчитываются самые достойные модели верхней одежды, которые должны быть в гардеробе каждой поклонницы классического стиля.

На этот раз Джоли попала в объективы камер репортеров, когда выходила из веганского ресторана Crossroads в Калифорнии. Звезда предстала в роскошном образе, состоящем из всех оттенков бежевого: серое пальто с капелькой оливкового подтона, брюки в оттенке акварельной умбры и песочные лодочки выглядели максимально эффектно. Секрет прост: подобные базовые цвета с холодным подтоном всегда идеально смотрятся в сочетании с темно-русыми волосами. Кожа выглядит отдохнувшей, а локоны сияют.

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