Вещь дня: самое прохладное и модное льняное платье

Органически чистый материал продолжает покорять фэшн-тренды: рассказываем, почему и вам пора потихоньку начать инвестировать в эту удивительную материю.

Совсем недавно мы уже познакомили вас со льном - самой удобной и практичной тканью для летнего периода. Возвращение этой древнейшей материи случилось незаметно: дизайнеры как-то втихаря внедряли по 2-3 вещи из "бумажной" ткани в свои коллекции. Единственным, кто в последнее время громко кричал о своей любви ко льну, был Симон Порт Жакмюс. Французский дизайнер буквально заставил всю модную индустрию вновь влюбиться в эту ткань древнеегипетского происхождения, выпуская целый ряд вещей из органически чистой материи. Он даже создал свадебное платье из чистого льна для летних церемоний.

Одежда изо льна стала самым громким трендом не просто так: в льняных вещах не бывает жарко. Согласитесь, что когда столбик термометра поднимается выше 23 градусов, выбора в чем помодничать остается до обидного мало. Именно для таких ситуаций мы и предлагаем вам смело начать приобретать самые разные льняные вещи. Благодаря способности ткани дышать и "отпугивать" влагу, вы без труда перенесете даже самые экстремально-знойные дни.

Лен - настолько классная ткань, что любая вещь из него станет лучшей летней покупкой, и даже долгосрочной инвестицией. Он не выцветает и не стирается, отличаясь от других "собратьев" высокой износостойкостью, а потому покупая такую вещь, вы можете быть уверены, что она прослужит вам долгие годы. Не зацикливайтесь лишь на брюках и платьях: скупайте те вещи, которые носите чаще всего. Рубашки, шорты, сарафаны и так далее. Если все-таки хочется чего-то нежного, советуем начать с хорошего платья, как на фото выше: оно подойдет как для работы в офисе, так и для повседневных прогулок.

В конце концов, лен - это экологично. А учитывая то, что любая уважающая себя модница старается следовать новым веяниям, продажи одежды из этой материи растут с каждым днем. Лето уже наступило, так что смелее переодевайтесь в легкую, прохладную, и красивую одежду.

Woman.ru