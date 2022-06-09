Прозрачные завязки и высокий вырез: 5 самых откровенных трендов пляжной моды - ФОТО

Многие уже успели подготовиться к жаркому сезону и обзавелись стильными купальниками. В этом году на пике популярности окажутся модели с металлическими деталями, эффектом металлик и комплекты, вдохновленные 80-ми. Конечно, в модном списке также есть купальники, которые осмелится примерить далеко не каждая.

Показываем самые откровенные наряды для солнечных и водных процедур: они покорили тренды и сердца модниц, готовых к экспериментам.

Бикини с завязками

Если вы следите за трендами, то наверняка знаете, что платья или топы с завязками стали востребованными еще в прошлом году. Тенденция перекочевала и в пляжную моду: сегодня бикини с завязками на талии считаются одной из самых горячих (во всех смыслах этого слова) моделей.

Если вы хотите носить такой купальник, выбирайте тонкие завязки - они смотрятся эстетично и меньше навредят загару. И, конечно же, развязывайте их, если просто отдыхаете на лежаке под солнцем

Бикини с завышенной талией

Такие купальники давно носят селебрити и фэшн-инфлюэнсеры: летом вы можете подчеркнуть красоту фигуры с помощью бикини с посадкой на бедрах. Комплект может быть выполнен не только из ткани, но и включать более дерзкие элементы - например, в качестве завязок иногда выступают цепочки.

Купальники с прозрачными бретельками

Еще один соблазнительный тренд - купальники с прозрачными лямками. Кому-то может показаться, что модель смотрится странно, но свои поклонники у нее есть. Модные блогеры заинтересовались откровенными комплектами еще в 2020 году - они отдавали предпочтение бикини с красочными принтами и силиконовыми бретельками. Образы получались смелыми, но интересными.

Слитный купальник с высоким вырезом бедра

Вариант для тех, кто не любит бикини или раздельные купальники, но хочет похвастаться стройными ногами и бедрами.

Высокий вырез - отсылка к ретростилю, который сегодня актуален как никогда. Несмотря на всю притягательность и кажущийся баланс между пикантностью и вульгарностью, стоит отметить, что модель точно не назовешь универсальной: не все девушки готовы настолько обнажать зону над бедрами.

Преимущества у модели точно есть - такой вырез визуально удлиняет ноги.

Бикини-стринги

Этот комплект можно назвать безусловным лидером нашего списка. По крайней мере, в откровенности.

В стрингах бикини модели позировали перед камерами еще прошлым летом, но в этом году тренд перешел в массы. О чрезмерности модели можно спорить долго, но неоспоримый плюс у купальника тоже есть - загар получится отличным.

Lady.mail.ru