13 января 2022
Как корректно выговаривать названия модных брендов

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Как корректно выговаривать названия модных брендов
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13 января 2022 18:10

Как корректно выговаривать названия модных брендов

Для того, чтобы стать настоящим фэшн-экспертом, важно не только изучать свежие коллекции, но и правильно произносить названия модных домов, пишет WomanEL, ссылаясь на lady.tochka.net. Предлагаем несколько правил, как корректно выговаривать названия модных брендов.

Balmain

Этот бренд корректно произносить как Бальман, но некоторые, в особенности американцы, часто используют и название Бальмейн, что тоже будет правильным.

Christian Louboutin

Еще один популярный модный дом, название которого часто выговаривают неправильно. Корректная форма это Кристиан Лубутан, а лучше всего еще и не произносить "Н" в конце.

Givenchy

Здесь тоже не все так просто, ведь правильное название этой марки произноситься как Живанши с ударением на "И" на французский манер.

Jacquemus

Тоже французская компания, название которой постоянно коверкают. Правильно говорить Жакмюс, как и фамилию основателя Симона Порта-Жакмюса.

Moschino и Maison Margiela

Первый популярный модный дом нужно называть Москино и никак иначе, а второй это Мезон (ударение на "О") Маржела (с акцентом на вторую "А").

Vetements

Эпатажная марка отличается и необычным названием, которое правильно произноситься как Ветмо, без прочих звуков.

womanel.com


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